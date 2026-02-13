 
Культура

Концерт, фотовыставку и визит в общежитие устроят для абитуриентов в Псковском колледже искусств

День открытых дверей для будущих студентов пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 14 февраля. Будущих абитуриентов ждет насыщенная программа, которая познакомит с учебным заведением, преподавателями и творческой жизнью, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.


Фото: Псковский областной колледж искусств / «ВКонтакте»

В программе: 

  • 11:00-12:00 — консультации для абитуриентов всех специальностей;
  • 12:15-12:30 — открытие фотовыставки выпускника колледжа Романа Пятницына «Под солнцем Кавказа» в фойе концертного зала;
  • 12:30 - 13:30 — информационно-концертный проект с участием студентов и творческих коллективов колледжа «Мы-студенты колледжа искусств!»;
  • 14:00 -15:00 — знакомство с общежитием для желающих.

Мероприятие пройдет по адресу: город  Псков, улица Набат, дом 5. Подробности можно узнать по телефонам: +7 (921) 703-00-25, +7 (921) 703-00-27, +7 (921) 703-00-23. 

