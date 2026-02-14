Рассказами об удивительных «личных историях» музейных раритетов открыли новый конференц-день в «Михайловском»

Сегодня, 14 февраля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжают работу XXIX Февральские музейные чтения «Музеи России — духовный щит Отечества» памяти С.С. Гейченко, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Второй день конференции открыло выступление Любови Козминой, кандидата филологических наук, хранителя музея-усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника. Своё сообщение хранитель озаглавила «Раритет в музее: к вопросу личной истории предмета в контексте комплектования в 1970-х годах музейного фонда».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Любовь Козмина рассказала своим слушателям истории двух предметов из постоянной экспозиции мемориальных домов Ганнибалов в «Петровском» — великолепных образцов декоративно-прикладного искусства. Это стол из массива морёного дуба (XVIII век) и рояль фирмы «Штурцваге» (1839). По окончании доклада ведущий конференц-заседания, учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв отметил, что это выступление очень ценно для сотрудников музея — и для работников фондов, и, в первую очередь, для экскурсоводов, которые водят посетителей по музеям в «Петровском». Истории о судьбах раритетов будут интересны не только профессионалам, но и любителям отечественной истории и культуры, отметили в заповеднике, напомнив, что материалы чтений «Музеи России — духовный щит Отечества» планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Сейчас чтения продолжают свою работу. В заповеднике уточнили, что в программу сегодняшнего дня включена также презентация книги «Если бы не Пушкин... А.С. Пушкин и П.П. Бажов. События из жизни». Издание представит Владимир Ушаков — директор частного учреждения культуры «Народный музей деревни Раскуихи» (Екатеринбург).

В «Михайловском» также напомнили, что сегодня, в день рождения С.С. Гейченко, по окончании пленарного заседания конференции его памяти все участники и слушатели чтений смогут присоединиться к литии на могилах легендарного хранителя и его супруги Л.Дж. Гейченко на городище Ворониче. Начнут общую молитву в 14.30.