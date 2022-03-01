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Симфоническая сказка «Петя и волк» откроет фестиваль русской музыки в Пскове

Открытие 48-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Юных и взрослых зрителей ждет встреча с симфонической сказкой «Петя и волк» для чтеца с оркестром и песочной анимацией.

В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский, чтец – Егор Мартыненко, художник песочной анимации – Оксана Чунчукова.

«Без малого 90 лет назад всего за 4 дня Сергей Прокофьев сочинил незатейливую сказку "Петя и волк" и музыку к ней для своих сыновей. Как оказалось, музыкальный подарок композитор сделал детям всего мира. С тех пор веселая история о том, как мальчик Петя перехитрил волка, навсегда стала дверью в мир симфонической музыки для тех, кто впервые знакомится с оркестром. Единственная в своем роде, яркая и образная, она приглашает в мир большой музыки, где каждый герой говорит голосом какого-либо инструмента симфонического оркестра», – рассказали в ТКД,

Как выглядят герои Прокофьева в 21 веке, зрителям предстоит увидеть на большом экране глазами художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

Чтец Егор Мартыненко – студент Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу вокала, Лауреат международных конкурсов в Калининграде, Турку (Финляндия в), Риге, Санкт-Петербурге. Солист Театра оперы и балета Консерватории. Сотрудничал с Михайловским театром и театром «Мюзик-Холл». В течение нескольких лет преподавал вокал и музыкальный английский у детей от 3 до 12 лет.

Художественный руководитель Фестиваля русской музыки - Николай Хондзинский.

Заказать или забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.