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Магия большого экрана вернулась в Псков на VII Международном кинофестивале «Западные ворота»

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Магия большого экрана вернулась в Псков на VII Международном кинофестивале «Западные ворота», сообщили Псковской Ленте Новостей в организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: организаторы VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

В этом году фестиваль представляет более 100 полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. За три дня зрители увидят гала-премьеры, специальные сеансы и ретроспективы классических кинокартин. Программа также включает обсуждения фильмов и творческие встречи с актерами и режиссерами. Зрители посетят все мероприятия фестиваля бесплатно, за исключением церемоний открытия и закрытия.

Фестиваль приготовил для профессионалов киноиндустрии и интересующихся кино круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты примут участие в конкурсе «КиноСтарт».

В этом году фестиваль примет в качестве гостей режиссеров, продюсеров, актеров, киноведов и других известных кинематографистов из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Авторитетное профессиональное жюри оценит работы международного конкурса полнометражных фильмов. Сами зрители определят обладателя Гран-При фестиваля по результатам традиционного голосования.

 

Организаторы проведут показы не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Они сообщают, что мероприятие находится в самом разгаре, и призывают публику следить за расписанием, чтобы не пропустить показы конкурсных и внеконкурсных программ и встречи с известными кинематографистами.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства культуры Российской Федерации. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

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