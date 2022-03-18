Сцена / Фестивали

«Любовь никогда не перестает»: на псковской сцене впервые показали балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Знаете, как пришел на псковскую сцену балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»? Так, как приходит весна и любовь: блестяще, вдохновенно, страстно и искренне.

Вчера, 18 марта, в продолжение Фестиваля русской музыки эта музыкальная премьера стала настоящим открытием для псковского слушателя. Псковский губернаторский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Николая Хондзинского и труппа Имперского Русского балета под руководством Гедиминаса Таранды представили шедевр Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского.

«Я стремился к такой простоте, которая может привлечь рядового посетителя театра», – говорил композитор о своем сочинении в одном из интервью. История пути этой балетной постановки к зрителю была долгой и непростой, однако прозрачность, красота и чистота музыки победила все препоны. «В 1940 году, когда балет был представлен в Большом и Мариинском театрах, артисты и хореографы сказали, что этот спектакль танцевать очень сложно, практически невозможно, - рассказал Гедиминас Таранда, открывая вчерашнюю встречу. - Балет поставили в Праге в 1940 году. А уже в 1941 году его увидели в СССР, и сейчас он идет на всех лучших ценах мира. Вы увидите и услышите спектакль с потрясающей грандиозной музыкой и хореографией».

Затаив дыхание, псковичи погружались в происходящее на сцене. Обещанная простота, конечно, оказалась кажущейся: на самом деле она сродни кинематографу, где каждая сцена выверена режиссерской логикой - не отпустить зрителя ни на секунду. Уличные драки, пышный бал-маскарад во дворце Капулетти, легкий и воздушный танец Джульетты, знаменитая сцена на балконе, роковая смерть Меркуцио и Тибальда, смерть влюбленных и примирение враждующих кланов - все это, давно знакомое, читанное и виданное не раз, воспринималось по-новому, свежо и остро.

Прекрасные костюмы, интересный свет, замечательная актерская игра, музыкальная точность - знай успевай отмечать достоинства постановки! Только восхитился достоинством и красотой балерины, игравшей мать Джульетты, как спустя несколько эпизодов в сцене оплакивания Тибальда она совершенно преображается. И самое главное - ей веришь. Как веришь вспыльчивому и язвительному Меркуцио, как веришь мудрому и проницательному монаху Лоренцо, как веришь непосредственной и простодушной кормилице. Очень яркой стала и трактовка образа Джульетты: легкая, воздушная, теплая и вместе с тем по-детски радостная и шутливая, главная героиня очаровала зрителей.

«Мне понравилось, как они друг друга любили, только жалко, что они из-за своей любви вдвоем умерли», - признается после спектакля зрительница Варвара, которая всего на четыре года младше Джульетты. Варя впервые на балете, но не может удержаться от переполняющих эмоций: все ладошки красные от аплодисментов. У ее бабушки Елены тоже замечательные впечатления. «Замечательно, что к нам приезжает балет, - говорит она. - Любой концерт для Пскова - это радостно. Особенно сейчас, в такое трудное время, хочется красоты, добра, любви».

Девятиклассники ПИЛГа тоже впервые побывали на балете, да и в принципе для них опыт слушания классической музыки вживую на данный момент чуть ли не единственный. Ребят привела на постановку классный руководитель, учитель математики Наталья Витальевна Андреева. Лицеисты в восторге, обещают: если еще будет в филармонии балет, придут!

В числе тех, кто впервые купил «билет на балет», - и две сестренки, Ксюша и Соня. Соне девять, она зачарованно смотрит на сцену, где артисты уже собирают декорации и фотографируются. Говорит, что спектакль был «прикольный», но такое ощущение, что просто не хочет словами расплескать свои впечатления. Ксения - постарше, рассказывает, что скучно не было ни на миг: «Самое яркое - это эмоции актеров, - объясняет она. - Ты видишь все их переживания, все их чувства, когда они танцуют, артисты показывают нам все свои переживания. Интересно было еще за счет музыки: живой оркестр, звук захватывает до мурашек!»

Наперебой делятся своими впечатлениями зрительницы Нина и Галина Ивановна. «Мы переполнены эмоциями, - говорят они. - Псковичи не избалованы такими постановками, поэтому мы с большим удовольствием смотрели и слушали. Артисты танцевали отлично. Спасибо Николаю Хондзинскому и Гедиминасу Таранде, спасибо нашему оркестру и балетной труппе - все было замечательно!»

Потрясающими называет свои впечатления и псковичка Ольга. «Даже не подобрать слов, чтобы описать свое состояние, - делится она. - Мы уже были в филармонии, ходили на музыкальную постановку «Маленький принц» с песочным сопровождением. Но на балете я впервые, с таким видом искусства еще не сталкивалась».

Зрители наградили артистов бурными аплодисментами, долго не хотели расходиться, желая продлить момент общения с великим искусством. Балетную постановку покажут еще один раз сегодня, 19 марта, в 15.00. Билеты на сайте филармонии еще есть.

«Шекспир - это жизнь и смерть, холод и жар, ангел и демон, земля и небо, мелодия и гармония, дух и плоть, великое и малое… но всегда истина» - балетмейстер Леонид Лавровский процитировал эти слова Виктора Гюго, когда ему предложили познакомиться с клавиром «Ромео и Джульетты», написанным Сергеем Прокофьевым.

Больше полувека прошло с тех пор, как балет все-таки разрешили поставить на родине композитора. За эти годы изменилось все, даже то, что казалось непоколебимым. Но на сцене по-прежнему звучит великолепная музыка, парят в невесомости юные влюбленные, тяжелой поступью надвигаются Монтекки и Капулетти, кружится в танце маскарад, а в финале - падают шпаги и примиряются враждующие.

Елена Никитина