В Пскове открылась выставка, на которой рассказали, в каком из храмов спрятаны фрагменты фресок XVII века

Персональная выставка Александра Сучкова «От Великой до Амура. X-XVII вв. Псковичи, защитники рубежей Родины» открылась в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Афиша и фотографии предоставлены Централизованной библиотечной системой Пскова

Александр Сучков – член Союза художников РФ, участник Сенежских семинаров художников и дизайнеров, а также региональных и краевых выставок.

В 2024 году Александр Сучков переехал на псковскую землю с Дальнего Востока и поселился рядом с церковью Николая Чудотворца в деревне Устье, которая вдохновила его на серию живописных работ об исторических событиях, связанных с этим храмом.

Сам виновник торжества рассказал, что всю жизнь прожил в Хабаровске и много лет занимался проектированием и созданием музеев: краеведческих, посвященных флоре и фауне, местным промыслам и этнографии. Всего он создал более 40 музейных и выставочных экспозиций в разных городах России, а также участвовал в создании музейных экспозиций в Японии и Китае.

Псков возник в жизни Александра Сучкова необычайным образом. Когда он создавал макет Албазинского острога для одного из дальневосточных музеев, то узнал про легенду, описанную в «Повести о чудеси святых благоверных великих князей Всеволода и Довмонта».

Повесть была записана в 1689 году в Якутске в приказной избе в присутствии воеводы со слов казаков. Согласно этому памятнику древнерусской письменности, незадолго до начала цинских набегов на русскую крепость на Амуре, несколько албазинских казаков встретили в тайге двух всадников на белых конях, которые сказали, что одного из них зовут Всеволодом, а другого – Довмонтом. Эти всадники в облачении древних князей предрекли казакам, что скоро на их острог нападут китайцы, а также пообещали свое заступничество и заверили русских воинов, что крепость они отстоят, несмотря на то, что враги будут иметь огромное численное превосходство.

Пророчество в точности сбылось, а сама легенда так поразила Александра Сучкова, что он написал для музея, посвящённого тем событиям, картину с явлением Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гавриила защитникам Албазинского острога. А ещё одну его картину, посвященную этому же преданию, теперь можно увидеть на выставке в Василевке.

На открывшейся выставке также представлены картины Александра Сучкова, посвященные его этнографическим экспедициям, на которых запечатлен быт аборигенов Дальнего Востока.

На торжественное открытие выставки картин Александра Сучкова в Историко-краеведческой библиотеке Пскова приехали его хабаровские коллеги, в том числе географ, преподаватель, журналист, историк, действительный член Русского географического общества Павел Афанасьев, с которым их связывает полувековая дружба. Он рассказал, как они вместе с Александром «истоптали» весь Дальний Восток, изучая историю этого удивительного края, чтобы потом показать ее в многочисленных музейных экспозициях.

Поздравить Александра Сучкова с открытием персональной выставки также пришел его сосед, еще один «недавний пскович» – художник из Москвы Евгений Ладыгин, с которым они познакомились всего месяц назад, когда Александр Сучков как опытный музейщик помогал Евгению Ладыгину монтировать его выставку в той же Историко-краеведческой библиотеке Пскова.

От Центра туризма и творческих индустрий Пскова в доме Беклешова Александра Сучкова поздравила ведущий менеджер Ольга Феоктистова с надеждой на продуктивное сотрудничество, потому что профессиональный опыт и таланты этого дальневосточного теперь псковича очень пригодятся нашему городу.

На открытие персональной выставки Александра Сучкова, кроме того, явились прихожане храма Николая Чудотворца в деревне Устье и его настоятель иеромонах Авраамий. Ведь автор выставки не просто так начал изучать историю этого храма, а намерен теперь всерьез заняться его реставрацией и продвижением.

Поэтому на открытие выставки была также приглашена искусствовед Тамара Шулакова, которая начала с того, что сказала, что и так бы пришла, потому что тоже «еще та дальневосточница» и сама родилась на другом конце России.

Она напомнила собравшимся, что не зря Достоевский утверждал, что русские люди открыты миру и что им интересна любая чужая культура. И объяснила, что же такого удивительного в псковских храмах, которые поражают людей из-за Урала своей «доведенной до совершенства простотой». И подчеркнула, что реставрацией храма Николы в деревне Устье занимался не кто-нибудь, а сам Борис Скобельцын, который, как и многие его сподвижники хорошо понимали, что любой памятник псковской древнерусской архитектуры ни в чем не уступает любой Сикстинской капелле.

Отец Авраамий после этого рассказал, с какими прославленными именами связана история храма Николая Чудотворца в деревне Устье, в том числе с родом Назимовых и с выдающимся русским корабельным мастером, сподвижником Петра Первого Филиппом Пальчиковым.

Батюшка также сообщил, что нашел в архивах Бориса Скобельцына свидетельства о том, что в этом храме сохранились фрагменты фресок XVII века, которые при послевоенной реставрации были законсервированы побелкой.

Тамара Шулакова заметила на это, что в Пскове фресок того времени практически не осталось и что это очень важное открытие.

Собравшиеся сошлись на том, что древний храм в деревне Устье надо всем миром приводить в божий вид, поскольку он снова нуждается в серьезной реставрации. Чтобы про это чудо псковской архитектурной школы узнали не только специалисты, а все, кому интересна русская культура. Настоятель добавил к этому, что для паломников у него всегда греется самовар.

Разговор завершился тем, что все его участники попросили Александра Сучкова провести им экскурсию по его выставке и рассказать про каждую картину.

Выставка «От Великой до Амура. X-XVII вв. Псковичи, защитники рубежей Родины» доступна для посещения до 20 ноября.