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Директор «Михайловского в программе Виктора Лошака «Очень личное»: Пушкин наследует всю Россию

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Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич стал гостем передачи Виктора Лошака «Очень личное». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, почти сорокаминутное интервью вышло в эфир Общественного телевидения России вчера, 24 октября.

Фото и далее: кадры из передачи «Очень личное» от 24 октября

Этот выпуск своей программы «…о правилах, о профессионализме, о чувствах» Виктор Лошак начал с неожиданного признания: «Если бы мне предложили назвать десять самых важных должностей в России, то одна из них была бы — место директора музея-заповедника “Михайловское“».

Развивая этот тезис о значимости псковских пушкинских мест для русской культуры, собеседники говорили о том, как в 2009 году в «Михайловском» — да и не только в тот год, и не только в Святогорье — шла настоящая «борьба за пейзаж» и почему эти «бои не местного значения» российские музеи ведут и по сей день. Говорили о том, почему каждое поколение рано или поздно приходит к Пушкину, и всякий раз говорит с поэтом на своём собственном языке, и о том, как применимо к музею легендарное латинское Mobilis in mobili — фраза, получившая известность благодаря персонажу Жюля Верна капитану Немо. Виктор Лошак расспрашивал Георгия Василевича и о приватных моментах из биографии директора «Михайловского». И, по сути, разговор шёл том, как Пушкин, по выражению Георгия Василевича, «наследовал всю Россию» и отдельно взятого «человека читающего».

Полная запись интервью Георгия Василевича для программы Виктора Лошака «Очень личное» уже доступно на официальном сайте ОТР.

Кроме того, в ближайшие дни канал намерен повторить передачу: 28 октября ранним утром, в 06.50, и сразу после полуночи, в 0.25 29 октября.

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