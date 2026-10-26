Свечи, копоть и большое количество людей могут навредить памятнику культуры — Игорь Лагунин о передаче Спасо-Преображенского собора РПЦ

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря - уникальный памятник культуры византийского периода, поэтому за его судьбу невозможно не переживать, заявил искусствовед-архитектор, реставратор, краевед, член Научно-экспертного совета при министерстве культурного наследия Псковской области и бывший хранитель Мирожского монастыря Игорь Лагунин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Как бывший хранитель Мирожского монастыря, я не могу не переживать за судьбу памятника. Тем более такого выдающегося и одного из главных наших художественных сокровищ. В свое время мне много пришлось заниматься, можно сказать, с самого начала, вопросами хранения этого памятника, организации температурно-влажностного режима в нем, вопросами исследований и так далее. Поэтому, конечно, я крайне озабоченно отношусь к его судьбе», — прокомментировал Игорь Лагунин.

Как отметил бывший хранитель Мирожского монастыря, примерно 30 лет назад, когда государственная политика «повернулась лицом» к церкви и передавались многие храмы и монастыри, в том числе древние и ценные, он совместно с коллегами встал на защиту обители, потому что там еще велись реставрационные работы.

«От опытного хранителя передавать в руки еще не очень опытных других специалистов нам казалось преждевременным. Я считаю, что это было правильным решением — выдержать тот период, потому что за это время многое изменилось. Сейчас уже есть хороший пример усилий хранителей — женская община на Снятной горе. Они уже вполне справляются и с контролем температурного режима, и с обслуживанием, и даже с экскурсиями», — добавил Игорь Лагунин.

Член Научно-экспертного совета при министерстве культурного наследия Псковской области также обратил внимание на то, что на данный момент неизвестно, как будут налажены процессы контроля температурно-влажностного режима, обслуживания и сохранения исторических фресок в соборе.

«Но, тем не менее, решение уже принято, и надо уже будет наблюдать за состоянием объекта с новым хозяином. Конечно, для регулярных, ежедневных богослужений этот памятник не предназначен, потому что такие уникальные фрески — классический памятник византийского искусства того периода, который считается самым ценным периодом в истории фресковой православной живописи. А свечи, копоть, большое количество людей и так далее могут им навредить, поэтому, конечно, нужны ограничения. Также необходимо наладить контроль за температурно-влажностным режимом. Это ежедневные и регулярные приборные наблюдения, режим проветривания и так далее. Поэтому мои переживания в основном связаны с тем, какие специалисты будут с этим работать и как они будут решать вот эти вопросы», — отметил краевед.

Игорь Лагунин добавил, что на данный момент непонятно, каким образом будут организованы дальнейшие реставрационные мероприятия, а исторические фрески требуют периодического вмешательства, как и любой другой древний памятник архитектурный или монументальной живописи.

«В определенные периоды, например каждые 30 лет, подобные вмешательства необходимы. Это может быть профилактика, дальнейшее изучение или реставрация. Потому что ансамбль большой, сложный, ценный, и оставлять его без научного внимания нельзя. Данный собор — хрестоматия нашего древнерусского искусства. Я могу только сказать о своих переживаниях, о том, что необходима комиссия. Комиссия министерства культуры обычно обеспечивает наблюдение за этим памятником, но со стороны нашей псковской общественности тоже соучастие было бы не бесполезным», — заключил Игорь Лагунин.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник уведомлен Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Псковской и Новгородской областях о прекращении права оперативного управления в отношении следующих объектов культурного наследия федерального значения Ансамбля Спасо-Мирожского монастыря: «Преображенский собор, XII в.» и «Братские кельи XV-XIX вв.».