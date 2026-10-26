Выставка «Совсем не тот Плюшкин» в Пскове будет работать еще месяц

В Псковском музее-заповеднике до 26 ноября работает выставка, приуроченная к 150-летию музея и посвящённая коллекционеру Фёдору Плюшкину, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Масштабный проект приурочен к 150-летию музея. Он посвящен Федору Плюшкину — владельцу одного из самых больших частных собраний в Российской империи (третьего в стране и одиннадцатого в мире).

В экспозицию вошло около 600 предметов из 10 ведущих музеев и архивов страны.

На выставке можно увидеть коллекцию нумизматики: от античных дидрахм I века нашей эры до денежных знаков Японии, Кореи и Эфиопии.

Также представлены традиционные костюмы и украшения 22 народов Российской империи и предметы из Китая, Ирана и Турции.

Есть редкие артефакты: собрание масонских предметов, старинное оружие, иконы, живопись и специально отреставрированные к выставке экспонаты (например, торопецкий сарафан XVIII века).