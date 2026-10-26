Из-за школьных каникул «Михайловское» отменяет «санитарный вторник»

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» сообщает, что традиционный «санитарный вторник» отменяется, и завтра, 27 ноября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово посетителей будут принимать по графику обычного рабочего дня. Такое решение в музее приняли с учётом того, что у большинства российских школьников уже начались осенние каникулы — самое время, чтобы всей семьёй отправиться в путешествие по псковским пушкинским местам.

Виталий Губарев. Остров уединения (2011). Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» также напомнили, что вплоть до 8 ноября в заповеднике проходит акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Её суть состоит в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут не только бесплатно побывать на экскурсиях по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», но и получить скидку в 10% при покупке двух билетов для родителей».