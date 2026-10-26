В Пскове стартовал прием заявок на конкурс Литературного пространства молодых творцов

Стартовал прием заявок на конкурс Литературного пространства молодых творцов. Как сообщили представители Молодежного центра Пскова в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», прислать работу для участия в мероприятии можно в пяти направлениях.

Афиша: Молодежный центр Пскова / «ВКонтакте»

Первой группой для участия в конкурсе являются поэты в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет.

Вторая группа — прозаики также в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет.

Третьей группой стали авторы текстов песен в аналогичных возрастных категориях.

Чтецы являются четвертой группой с теми же категориями.

И пятой категорией стали иллюстраторы также с двумя возрастными категориями.

По результатам конкурса будут отобраны лучшие работы, которые будут включены в печатный сборник. Также в рамках конкурса будет доступно посещение творческих мероприятия, которые помогут проявить себя и прокачать навыки.

Прием заявок открыт до 29 октября. Участие бесплатное, для этого необходимо заполнить анкету и прикрепить к ней работу.