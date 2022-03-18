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Сцена / Фестивали

Жар-балалайка

21.03.2022 10:58|ПсковКомментариев: 0

Совершенно неожиданный сюрприз ждал зрителей БКЗ, пришедших вчера на выступление ансамбля русской музыки «Псков». Казалось бы, все как обычно: на входе мирно беседуют люди в ожидании запаздывающих спутников, у кассы - очередь из тех, кто решил запрыгнуть в «последний вагон», предконцертная суета у гардеробов, у кофе-автомата женщины горячо спорят, вытянет ли сегодня Либ верхнюю ноту в «Ой вы кони мои вороные» (спойлер: вытянул).

 

На молодой лад

Но вдруг привычный гул голосов становится тише: откуда-то из толпы звенит-заливается балалайка. Все ахают: играет маленькая девочка, вслед за ней - мальчишки, не намного старше. Видно, что волнуются, но это не мешает им от души музицировать. Задорные, красивые, и по всему заметно - талантливые!

Все они - ученики музыкальных школ города. По словам Константина Абабкова, руководителя ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева, а теперь по совместительству еще и преподавателя по классу балалайки в ДМШ №1, ребята решили создать атмосферу праздника перед концертом, вошедшим в программу 48-го Фестиваля русской музыки. «Мы хотели показать, что молодое поколение и сегодня играет на наших русских инструментах, - объясняет он. - Их становится все больше. У них появляется заинтересованность в игре». 

Сегодня в Псковской области по классу балалайки обучается около 50 ребят. Кто-то находится только в начале пути, кто-то уже чувствует себя уверенно и даже подумывает об этом инструменте как о будущей профессии. А пока - все внимательно слушают квартет, наяривающий «В траве сидел кузнечик»: ноги сами собой просятся в пляс, а хмурое настроение как рукой снимает. Воистину: лучшее средство от весенней хандры!

Самой младшей участнице музыкального сюрприза - 7 лет, самый старший - восьмиклассник Роман. Он рассказывает, что музыкой занимается еще с детского сада, причем начал учиться игре на балалайке случайно: гитара оказалась слишком большой для начинающего артиста. Но выпускник совершенно не жалеет, что судьба распорядилась именно так. Роман пока не решил, продолжит ли заниматься искусством после окончания музыкалки, но выступать на концертах ему нравится. Опыт большой - он не испытывает никакого страха перед публикой и совершенно профессионально исполняет сложные произведения.

Мастера трех струн

Необычный подарок юных псковских музыкантов стал прекрасной прелюдией к совершенно особому концерту «Во славу русской балалайки», который подготовили для своих поклонников артисты ансамбля русской музыки «Псков».

Через весь концерт его ведущая, художественный руководитель ансамбля русской музыки «Псков» Ольга Алексеева провела мысль о преемственности традиций, об уникальной псковской школе исполнительства на народных инструментах, которая ведет свою историю от «русского Паганини», «короля балалайки» Бориса Сергеевича Трояновского, родившегося на нашей земле. В репертуаре псковского коллектива есть немало композиций в его обработке: некоторые из них прозвучали и на этом концерте.

Еще одно имя, которое часто упоминалось со сцены, - Александр Борисович Шалов. Педагог, воспитавший не один десяток талантливых исполнителей, методист, сформировавший Петербургскую (Ленинградскую) высшую профессиональную исполнительскую школу, он является одной из самых ярких фигур в истории развития исполнительства на балалайке второй половины XX века. Его произведения исполняют везде, где знают балалайку.

Вспоминали на концерте и музыкантов, которые сыграли важную роль в становлении и сохранении «живой легенды филармонии» - ансамбля русской музыки «Псков», чья история на сегодня насчитывает более 40 лет. В зале присутствовал Александр Поторочин, который в прошлом играл в составе коллектива на прима-балалайке и жалейке.

В новой истории ансамбля ему на смену пришел его сын, Сергей Поторочин, один из солистов концерта. Вокалист «Пскова», заслуженный артист России Александр Либ, умеющий подобрать емкое увесистое слово, так и припечатал в адрес отца: «Твой сыночек круче себя показал сегодня». Сергей - продолжатель псковской музыкальной династии, выпускник Псковского музыкального училища, Петрозаводской консерватории и факультета искусств Санкт-Петербургского Государственного университета культуры и искусств, он является обладателем Гран-при VIII Международного конкурса «Территория музыки-без границ».

Не менее интересно смотрелся на сцене второй солист-балалаечник Денис Горев, выпускник Псковского музыкального училища и Санкт-Петербургского Университета культуры. В ансамбле «Псков» он работает с 2015 года. На вчерашнем концерте Денис покорил публику исполнением романса «Клен ты мой опавший» в аранжировке Андрея Евстафьева и знаменитой «Золушки» Алексея Архиповского.

Слово зрителю

После концерта зрители, которые полтора часа грустили и радовались вместе с балалайкой, подпевали и удивлялись новому звучанию знакомых мелодий, не скупились на комплименты.

«Такой высокий уровень исполнения! Ансамбль "Псков" - это действительно потрясающие профессионалы, - поделилась впечатлением Елена. - Они звучат как симфонический оркестр: такое же богатство голосов. Так мало инструментов, а эффект - феерический!»

Яркие эмоции - и на противоположном конце зала, у трех подруг. «Концерт потрясающий, настолько эмоциональный - просто слезы радости вышибало! - признаются они. - Наверное, вот такие концерты и развивают, проявляют чувство патриотизма, потому что в балалайке - наша русская душа. В ней воплощается именно наша исконная суть, не что-то наносное, современное. Душа разворачивалась и сворачивалась, воспаряла вверх».

Наибольшее впечатление на слушательниц произвела «Кадриль» - видимо, зажгла своим танцевальным ритмом. А еще подруги отметили красоту последней композиции - «Гляжу в озера синие», которую музыканты исполнили на фоне видеоряда с памятниками и достопримечательностями Псковской области.

«Единственное «но», - делают оговорку подруги. - Концерт был бы ярче, если бы было больше иллюстраций и видео. Ведущая рассказывала о деятелях искусства, наверняка есть архивы, и если бы зрителям показали их фотографии, было бы здорово не просто слышать, но и видеть тех, о ком шла речь. Это не замечание, а пожелание на будущее. В остальном выступление было очень ярким. Такие концерты дают нам возможность гордиться тем, что мы русские - это правда. Именно такие концерты показывают причастность к нашим корням».

«На фоне фестивальной жар-птицы народный ансамбль смотрелся очень аутентично, - считает Мария. - Такое ощущение, что ее волшебные перья подарили особенное вдохновение "Пскову". Кстати, в старину считали, что жар-птица лечит недуги, и тот, кто верит в нее и слушает ее пение, будет жить долго и счастливо. Так что мы сегодня получили порцию не только настоящей красоты, но и хорошего здоровья».

Зрительница Светлана говорит, что редко когда пропускала концерт ансамбля «Псков» - она относит себя к числу верных поклонниц артистов. «Совершенно потрясающее исполнение, - считает она. - Мальчики потрясающие, виртуозы. Молодежь вписалась очень хорошо. И смена растет великолепная: малыши, которые играли перед началом концерта, - молодцы, это наше будущее. Слава Богу, что это есть у нас».

Сегодня, 21 марта, Фестиваль русской музыки в Пскове продолжится еще одним концертом ансамбля русской музыки «Псков». Юные посетители филармонии и их родители услышат «Звон над водой» - яркую вымышленную историю, описывающую события, которые вполне могли бы происходить в давние времена на месте слияния двух рек – Великой и Псковы. Сюжет построен так, что юные слушатели одновременно узнают, какими профессиями занимались и славились наши предки, населявшие различные окраины города Пскова, а также знакомятся с русскими народными музыкальными инструментами, представленными в составе ансамбля русской музыки «Псков» - благодаря этому программа и получила свое определение, как музыкальная экскурсия по «Пскову».

Эта музыкальная история придумана и написана в наши дни двумя псковичками – Натальей Сергеевой и Дашей Полевой, а исполнена она будет ансамблем русской музыки «Псков», в роли рассказчика – солистка ансамбля, заслуженная артистка России Наталья Александрова. Иллюстрационное оформление программы выполнено учащимися и преподавателями Детской школы искусств города Пскова.

Билеты еще есть, приобрести их можно и по Пушкинской карте.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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