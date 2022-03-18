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Сцена / Фестивали

Виолончелист с мировым именем выступит на Фестивале русской музыки в Пскове

21.03.2022 12:26|ПсковКомментариев: 0

Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Солистом концерта выступит Александр Рамм (виолончель), лауреат Международных конкурсов в Москве, Пекине, Бостоне, Загребе, Хельсинки. В преддверии этого события виолончелист рассказал, с чего началась его любовь к этому музыкальному инструменту, каким будет его возвращение в Псков и как в музыканте откликаются произведения Петра Чайковского.

– Александр, вы по праву считаетесь одним из лучших молодых российских виолончелистов. И, безусловно, любое достижение – это результат долгой и упорной работы. Расскажите, с чего началась ваша история с этим музыкальным инструментом и что для вас значит виолончель сегодня? 

– Я случайно услышал звуки скрипки и виолончели и захотел играть на скрипке. Но на скрипку меня не приняли, приняли на виолончель. Сказали, вот такая же скрипка только побольше. И я счастлив, что мне повезло обнаружить свой инструмент в семилетнем возрасте. На протяжении вот уже многих лет я без памяти люблю звук этого инструмента, всю музыку, что для него написана, и всегда с удовольствием выхожу на сцену.

– Псковская областная филармония уже не первый год сотрудничает с солистами Московской филармонии. Поделитесь, с каким настроением едете к нам?

– В этом замечательном городе я буду выступать далеко не первый раз, так как я уже неоднократно играл на фестивале Дениса Мацуева. Так что, это будет такое возвращение в прекрасный город.

– На концерте 22 марта, где вы выступите солистом, Петр Чайковский представлен двумя сочинениями для виолончели с оркестром, давно занявшими лидирующие позиции в репертуаре виолончелистов и ставшими обязательными к исполнению на Международном конкурсе имени Петра Чайковского. Поделитесь, как в вас откликаются эти произведения?

– Мы, виолончелисты, благодарны Петру Ильичу, что оставил в наследие нам две музыкальные пьесы, хоть и небольшие, но потрясающе красивые, глубокие. И, несмотря на то, что я играю их довольно регулярно, я каждый раз нахожу в них много любви, нахожу что-то новое в этих сочинениях и играю с удовольствием.

– Вот уже 48-й раз Фестиваль русской музыки соберет в Псковской областной филармонии настоящих ценителей русской музыки и тех, кто только начинает свое знакомство с шедеврами отечественных композиторов. Что бы вы пожелали тем, кто придет на заключительный концерт фестиваля?

– Слушателям пожелаю насладиться великолепной музыкой. А мы, исполнители, постараемся подарить им как можно больше позитивных эмоций и радости.

Концерт состоится в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Мероприятие начнется в 19:00.

Заказ и бронирование билетов можно осуществить на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Напомним, предъявление QR-кода больше не требуется, также заполняемость концертного зала филармонии увеличилась до 100%. Масочный режим пока сохраняется.

Теги: #концерт #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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