Творческая встреча с поэтом и бардом Николаем Рассадиным прошла в псковской библиотеке «Родник»

Псковский поэт и бард Николай Рассадин выступил в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева с авторской программой «Я в городе этом однажды возник!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система

Собравшиеся на встречу с ним узнали, что многие песни Николай Рассадина написаны под впечатлением от литературных произведений («Мельница» навеяна «Дон Кихотом» Сервантеса, «Идиот» - одноимённым романом Достоевского, «Авиатор» - книгой Водолазкина, а «Дракон» - пьесой-сказкой Шварца).

Тема осени прозвучала в «Осеннем вальсе» и «Осеннем романсе». А песня «Мы разминулись» заставила завсегдатаев посиделок в библиотеке «Родник» погрустить о несбывшемся.

Завершая встречу, Николай Рассадин сделал библиотеке имени С. А. Золотцева подарок: он передал в фонд «Родника» книгу «La chanson russe — Русская песня» (Люди, факты и диски)» Михаила Дюкова.

