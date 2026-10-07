Окаменелый пень возрастом 250 миллионов лет поступил в псковский музей

Окаменелый пень, найденный возле деревни Ляды Плюсского муниципального округа, чей возраст предположительно составляет около 250 миллионов лет доставили в Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Пень обнаружила местная жительница. Окаменелость сейчас проходит необходимую процедуру карантина в музее. Камень будет очищен от мусора и биологических загрязнений. Планируется привлечь специалистов-геологов для экспертизы. В случае получения положительного заключения о характере и возрасте находки она займет место в будущей экспозиции.

«Если подтвердится, что это действительно окаменелая древесина возрастом порядка 250-300 миллионов лет, то сама находка очень хорошо вписывается в историю природного формирования Псковского края. Скорее всего, этот древний фрагмент оказался здесь не там, где сформировался: его мог принести движущийся ледник во время последнего оледенения, несколько тысяч лет назад, с территории Карелии, Ленинградской области или Финляндии», – поделилась ведущий специалист сектора экспозиционно-выставочных проектов научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Розалия Подгорная.

В музее считают, что пень будет интересен не только как образец древней окаменелой древесины, но и как наглядная иллюстрация работы ледника – переноса на большие расстояния горных пород и органических остатков, сформировавшихся задолго до появления человека. В исторической экспозиции его можно будет показать в разделе, посвящённом ледниковому периоду, как своего рода «гостя из очень далёкого прошлого», которого ледник принёс на территорию Псковской области.