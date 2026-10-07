Исполнительница хита «Матушка» выразила готовность представить Россию на конкурсе «Интервидение»

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова заявила о готовности представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артистка подчеркнула, что официальных предложений от оргкомитета ей пока не поступало, однако она без колебаний примет приглашение.

Фото: Павел Волков / «Известия»

По словам певицы, участие в столь масштабном проекте — это огромная ответственность, перед которой любые личные сомнения уходят на второй план. Ранее кандидатуру молодой исполнительницы, чей путь к большой эстраде начался с изучения аутентичного фольклора, публично поддержала народная артистка РФ Лариса Долина.

«Здесь не тот случай, когда уместно размышлять категориями "хочу — не хочу", "буду — не буду". Я хочу. Безусловно, это очень волнительно и даже страшно. Но там, где есть страх, нужно идти напролом», — рассказала Татьяна Куртукова.

Артистка отметила, что вокруг гипотетической поездки в Эр-Рияд ходит много слухов, а точные даты проведения конкурса и окончательный состав участников до сих пор не определены. Татьяна Куртукова заверила, что в случае утверждения ее кандидатуры сделает всё возможное, чтобы достойно выступить на международной арене, пишут «Известия».