 
Культура

XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения пройдут с 9 по 11 октября

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Событие для всех, кто ценит историю и культуру родного края – XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения пройдут с 9 по 11 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова. 

Мероприятие посвящено 245‑летию учреждения герба Пскова и других городов Псковского наместничества, а также вопросам сохранения уникального культурно‑исторического и природного наследия Псковской земли. Открытие состоится 9 октября в 10:00 в Историко‑краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва (пл. Ленина, д. 3).

В программе чтений – заседания секций на двух площадках: в библиотеке им. И. И. Василёва и в Центральной городской библиотеке им. Ю.Н. Тынянова. Участники представят 80 докладов по ключевым темам: от малоизвестных страниц истории Псковской земли до жизни и творчества Ю. Н. Тынянова, от царских указов, касавшихся края, до современного краеведческого движения. В мероприятии примут участие 90 специалистов из Пскова, Псковской области и других городов России – от Старой Руссы до Новороссийска.

«Это событие – не только площадка для профессионального обмена опытом, но и важный шаг в укреплении интереса к историческим корням Пскова и развитии его туристической привлекательности. Присоединяйтесь, вместе сохраняем память о великом наследии!» - отметили в администрации.


 

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