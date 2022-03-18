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Юные псковичи проиллюстрировали музыку в рамках проекта «Звон над водой»

21 марта на сцене Псковской филармонии состоится концерт для детей «Звон над водой», в рамках 48-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Музыкальную экскурсию по Пскову проведут ансамбль русской музыки «Псков» и ее солистка, Заслуженная артистка России Наталья Александрова.

Иллюстративное оформление программы выполнено учащимися и преподавателями Детской школы искусств города Пскова. В преддверии концерта мы поинтересовались у руководителя и учащихся этого учебного заведения, как шла работа над творческим проектом.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Директор школы искусств Константин Васильев: «Для нас участие в подобном проекте - очень ценный и интересный опыт. Это всегда интрига....что же получится в конечном итоге при синтезе двух видов искусств? каким окажется совместный аккорд? Для наших детей это отличная мотивация и возможность почувствовать ответственность и востребованность в своем творчестве. Приятным стало сотрудничество с коллегами, объединение усилий - замечательная идея».

Заведующий художественным отделением Наталья Яблочкина: «Это потрясающий опыт для наших учеников - реальная работа по художественному оформлению настоящей концертной программы, которую готовят профессиональные музыканты. Ребята чувствуют себя на равных с взрослыми, принимают решения, знают, что их труд нужен. Возможно, для кого-то это станет первым шагом в выборе будущей профессии».

Учащиеся подготовительных классов, 7-8 лет: «Рисовать было очень весело, в истории, которую мы слушали, встречались смешные персонажи, нам понравилось!».

1 классы художественного отделения, 9 лет: «Нам встречались неизвестные слова - стрельцы, пороховница. Понравилось рисовать работы фломастерами».

Алена Козлова, 4 класс художественного отделения, 12 лет: «Это было очень интересно и познавательно! Мы слушали музыку и нам нужно было нарисовать то, что мы слышим. Иногда было непонятно, и от этого еще интереснее - понятно нарисовать непонятное».

Сергей Беляев, 5 класс художественного отделения, 13 лет: «Было очень интересно, мы узнали много нового - мы рисовали купцов, нужно было узнать, как люди тогда одевались».

Безусловно, всем участникам приятно и в то же время трепетно осознавать, что их работу увидит большое количество зрителей. И на вопрос, хотят ли еще поучаствовать в подобном проекте, все как один, отвечали - да!

Добавим, «Звон над водой» - яркая вымышленная история, описывающая события, которые, по воле авторов, могли бы происходить в давние времена на месте слияния двух рек – Великой и Псковы.

Сюжет построен так, что, юные слушатели одновременно узнают, какими профессиями занимались и славились наши предки, населявшие различные окраины города Пскова, а также знакомятся с русскими народными музыкальными инструментами, представленными в составе ансамбля русской музыки «Псков». Сценарий концерта написан двумя псковичками – Натальей Сергеевой и композитором Дашей Полевой.

Концерт для детей «Звон над водой» начнется 21 марта в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.

Напомним, в связи с отменой ковид-ограничений в Псковской области, предъявление QR-кода больше не требуется, также заполняемость концертного зала филармонии увеличилась до 100%. Масочный режим пока сохраняется.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области