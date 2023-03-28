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Псковский театр драмы пригласили на международный фестиваль

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина «Дядя Ваня» приглашен на XXIV Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени А.А. Брянцева, который пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина

Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени А.А. Брянцева является одним из самых престижных театральных фестивалей России (ранее он носил название «Радуга»). Форум ведет свою историю с 2000 года.

В 2023 году в фестивале примут участие российские театры из разных регионов: московский Театр кукол имени С.В. Образцова, Студия театрального искусства п/р Сергея Женовача (Москва), новосибирский театр «Глобус», Театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль), Театр драмы имени А.В. Луначарского (Севастополь), Екатеринбургский ТЮЗ, Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Татарский академический театр имени Г. Камала из Казани, Буинский драматический театр, Воронежский ТЮЗ и другие, а также театры из Венгрии, Армении, Ирана, Ирака, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии. Среди авторов спектаклей, представленных на фестивале, такие мастера, как Сергей Женовач, Алексей Франдетти, Анатолий Ледуховский, Олег Рыбкин, Александр Баргман, Павел Зобнин, Айдар Заббаров.

28 мая в рамках фестиваля псковская труппа дважды покажет спектакль «Дядя Ваня» в постановке Павла Зобнина на Новой сцене Александринского театра им. Вс. Мейерхольда в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась в Пскове в прошлом году. По итогам театрального сезона 2021/2022 «Дядя Ваня» вошел в лонг-лист лучших спектаклей страны Национальной театральной премии «Золотая маска». В роли Войницкого – заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, профессора Серебрякова – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев. Елена Андреевна, жена профессора – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В роли Астрова – Георгий Болонев. Соня – Александра Кашина. Заняты в спектакле и многоопытные мастера псковской сцены: заслуженные артисты России Ирина Смирнова, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев.

Увидеть спектакль в Пскове можно будет 4 мая. Подробности и билеты можно уточнить по ссылке.