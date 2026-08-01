В Изборске проходит фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2026»

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2026» проходит в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

В программе фестиваля – приношение земель к «Священному Холму Единения и Славы России» в Изборске, экскурсии по историческим местам, литературные встречи, творческие дискуссии и концерты авторской песни под открытым небом.

Центральным событием фестиваля стали поэтические чтения у стен Изборской крепости, на площадке «Нескучного садика».

Традиционно участники фестиваля «Словенское поле» принимают участие в мероприятиях фестиваля реконструкции средневековой культуры «Железный град».