Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой стартовал в Усвятском округе

Региональный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» стартовал в деревне Церковище Усвятского округа сегодня, 1 августа. Событие посвящено сохранению и популяризации традиционной культуры и приурочено к 104-летию со дня рождения народной певицы, чей голос стал символом Псковской земли, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Памятник Ольге Сергеевой и всем хранителям и исполнителям народной песни в Усвятах

Девиз фестиваля 2026 года: «Наши традиции — наши корни».

В фестивале примут участие творческие команды из разных муниципальных образований: фольклорные коллективы, ансамбли русской песни, солисты. В программе — произведения из репертуара Ольги Сергеевой, а также традиционные песни и пляски, характерные для летних и осенних обрядов. Запланированы акция «Вечная благодарность», шествие «Живое наследие» от парка имени Ольги Сергеевой к фестивальной площадке, хоровод времени в Ольгинском саду «Церковище помнит: 104 года Ольги Сергеевой». Также в рамках праздника состоятся выступление Заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой, конкурсная дегустация блюд Псковской области «Складчина», тематическая программа «Знак русского единства в песнях Ольги Сергеевой» с участием фольклорных коллективов региона.

В рамках фестиваля пройдут еще два мероприятия — мастер-класс «Звук в традиционной культуре» от заслуженного работника культуры России Веры Кагазежевой и конкурс тематических фотозон «На Ольгином дворе».

Фестиваль организован при поддержке правительства Псковской области, Ассамблеи народов России и других культурных институтов, чтобы подчеркнуть значимость межкультурного диалога и преемственности народных традиций.

Ольга Сергеева (1922–2002) - уроженка Усвятского края, исполнительница русских народных песен. С детства работала на земле с матерью, участвовала в полевых работах, перенимая песни от взрослых. Ее репертуар включает песни разных жанров: календарно-обрядовые, свадебные, лирические. Первые аудиозаписи от нее сделаны в 1970-е годы, после чего певица неоднократно приезжала в Ленинград, где участвовала в этнографических концертах и студийных записях на фирме «Мелодия». Режиссер Андрей Тарковский называл знаменитую фольклорную исполнительницу Ольгу Сергееву «Знаком русского».