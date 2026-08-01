 
Культура

В Псковском кремле начался исторический праздник «Лук: традиция и культура»

0

Исторический праздник «Лук: традиция и культура» начался 1 августа в Довмонтовом городе Псковского кремля и продлится до 15:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В рамках праздника работает лучный тир, проводятся мастер‑классы по изготовлению лука, тетивы и стрел. В 13:00 в Приказных палатах (1 этаж) состоится лекция‑экскурсия «Ратная доблесть эпох. Лук и его сила». Также предусмотрены любительские соревнования по стрельбе из традиционного лука — победителям вручат призы.

Участие во всех активностях бесплатное.

 

Праздник реализуется в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026