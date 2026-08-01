В Псковском кремле начался исторический праздник «Лук: традиция и культура»

Исторический праздник «Лук: традиция и культура» начался 1 августа в Довмонтовом городе Псковского кремля и продлится до 15:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В рамках праздника работает лучный тир, проводятся мастер‑классы по изготовлению лука, тетивы и стрел. В 13:00 в Приказных палатах (1 этаж) состоится лекция‑экскурсия «Ратная доблесть эпох. Лук и его сила». Также предусмотрены любительские соревнования по стрельбе из традиционного лука — победителям вручат призы.

Участие во всех активностях бесплатное.

Праздник реализуется в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.