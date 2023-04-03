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Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в Пскове

Лекция «Благотворное влияние музыки М. П. Мусоргского на создание балета» состоится 7 апреля в 16:00 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Каким образом композитор, который никогда не написал ни одного балета, связан с этим жанром музыки? Кто вдохновился произведениями Модеста Петровича на создание балетов? Как с Мусоргским и балетом связаны имена Федора Лопухова и Андрея Гудымы? Эти и другие малоизвестные факты можно будет узнать на лекции», - рассказали в музее о темах лекции.

Лекцию в рамках Фестиваля русской музыки проведет заведующей музеем-усадьбой М. П. Мусоргского Лидия Николаева.

Место встречи: креативное пространство «Лофт» (улица Спортивная, 1Б).

Вход свободный.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.