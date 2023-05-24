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Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском»

Вопросы подготовки и проведения Дней Пушкинской поэзии и русской культуры рассмотрели на выездном совещании, которое прошло в понедельник, 29 мая, на площадке государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В обсуждении приняли участие руководство профильных исполнительных органов и аппарата правительства региона, муниципалитета и музея-заповедника, представители силовых структур, Театрально-концертной дирекции Псковской области и другие официальные лица.

В правительстве напомнили, что традиционный праздник в этом году пройдет с 2 по 4 июня. Основное действо развернется на поляне Михайловского. Все ее пространство вновь будет заполнено различными творческими площадками. Будут работать литературная, музыкальная и театральная сцены, ремесленные и книжные ярмарки, интерактивные развлекательные локации и мастер-классы. Отдельная программа подготовлена для юных посетителей Дней Пушкинской поэзии.

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Официальные лица осмотрели площадки будущего праздника, обсудили маршрутизацию гостей, организацию трансферта, автопарковок и горячего питания участников, а также работу музеев.

Особое внимание уделено вопросам безопасности граждан. Сотрудники силовых структур рассказали о запланированных профилактических мероприятиях, работе мобильных постов в дни празднества.

Содействие в организации работы площадок на фестивале окажут волонтеры.

Напомним, на площадке музея-заповедника «Михайловское» в этом году пройдет уже 57-й праздник, посвященный творчеству известного русского писателя. В разные годы он собирал от 6 до 20 тысяч зрителей в Пушкинских Горах и Пскове. В прошлом году мероприятие посетили рекордные 38 тысяч гостей.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области.

Познакомиться с полной программой праздника можно на официальном сайте.

Регистрация на бесплатный проезд до Пушкинских Гор из Пскова и Великих Лук бесплатным автобусом откроется во вторник, 30 мая, в системе «Орбилет». Подробности - в рубрике «Как добраться» на официальном сайте фестиваля.