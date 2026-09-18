На избирательных участках Великих Лук дают концерты

18 сентября с 11:00 до 15:00 на избирательных участках Великих Лук проходят концерты. Перед жителями выступают школьные коллективы, музыканты и артисты городских учреждений культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото и видео: администрация города Великие Луки

В 11:00 концерты начались на двух участках. В школе №7 (улица Зелёная, 6) выступают учащиеся школы №7, в школе №1 (площадь Юбилейная, 2) — учащиеся школы №1.

В 12:00 музыка зазвучала ещё на трёх площадках. В детской музыкальной школе №1 имени М. П. Мусоргского выступает ансамбль русских народных инструментов «Забава», в школе №13 (улица Дружбы, 33/20) и в школе №6 (проспект Гагарина, 108) — учащиеся этих образовательных учреждений.

В 14:00 концерты начались в домах культуры. В ДК Ленинского комсомола (улица Комсомольца Зверева, 29) выступят солисты и творческие коллективы ДК ЛК, в ДК имени Ленина — солисты и творческие коллективы этого дома культуры.

На участке №117 концерт состоится на входной зоне ДК ЛК, а при неблагоприятной погоде — в фойе.

Также на театральной площади у центрального входа в Великолукский драматический театр (проспект Октябрьский, 28/13) выступят солисты театра: 18 сентября с 17:00 до 17:50, 19 и 20 сентября с 14:00 до 14:50.

Напомним, 18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.