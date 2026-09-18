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Концерт группы «Нэнси» в Пскове перенесли на год

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Концерт группы «Нэнси» в Пскове перенесли на 16 октября 2027 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Афиша: Дом офицеров

Изначально концерт был запланирован на 18 октября 2026 года. 

Нэнси — музыкальная поп-рок группа, которая была создана в 1992 году.

Как рассказали организаторы, за время существования группа записала более 20 альбомов. Множество песен («Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Ива», «Отель») стали супер хитами.

Коллектив выпускает и новые композиции, которые тоже прозвучат на грядущем выступлении.

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