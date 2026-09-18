Концерт группы «Нэнси» в Пскове перенесли на год

Концерт группы «Нэнси» в Пскове перенесли на 16 октября 2027 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Афиша: Дом офицеров

Изначально концерт был запланирован на 18 октября 2026 года.

Нэнси — музыкальная поп-рок группа, которая была создана в 1992 году.

Как рассказали организаторы, за время существования группа записала более 20 альбомов. Множество песен («Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Ива», «Отель») стали супер хитами.

Коллектив выпускает и новые композиции, которые тоже прозвучат на грядущем выступлении.