Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 01.06.2023 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 02.06.2023 14:480 Артисты Псковского театра драмы примут участие в Днях Пушкинской поэзии 01.06.2023 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 01.06.2023 20:320 Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии 31.05.2023 21:504 Стихи молодых авторов со всей России прозвучат в Пушкинских Горах 31.05.2023 15:500 Основам режиссуры обучат псковичей на онлайн-кинолектории
Сцена / Фестивали

Артисты Псковского театра драмы примут участие в Днях Пушкинской поэзии

02.06.2023 14:48|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени Пушкина присоединится к празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском в онлайн-формате. 3 июня гости праздника в Пушкинских Горах смогут услышать строки поэта в исполнении псковских актеров на основной сцене, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 

12 артистов театра, среди которых народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Ирина Смирнова, Виктор Яковлев, молодые артисты театра Ислам Галиуллин, Ксения Чехова, а также Нина Семенова, Александр Овчаренко, Анатолий Кузьмин, Андрей Ярославлев, Максим Митяшин, Максим Плеханов, подготовили часовую программу по произведениям Пушкина (фрагменты из романа в стихах «Евгений Онегин», поэм «Граф Нулин», «Цыганы» и стихотворения).

6 июня, в день рождения Пушкина, Псковский театр драмы опубликует видеоролики на официальном сайте.

Напомним, масштабный праздник в Михайловском, посвященный годовщине Пушкина, пройдет этим летом в 57-й раз. Псковский театр драмы, названный именем поэта, традиционно участвует в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры – артисты каждый год выступают с поэтической программой, а Сергей Попков еще в 2000-е годы играл главную роль на празднике – выходил к гостям в образе Пушкина.

В Пскове театр драмы отпразднует день рождения поэта 2 июня – спектаклем по пушкинской «Метели», 3 июня – «литературной» комедией «Пленные духи», героями которой станут поэты Александр Блок и Андрей Белый, 4 и 6 июня – «Пиковой дамой».

Теги: #театр #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
02.06.2023, 14:480 Артисты Псковского театра драмы примут участие в Днях Пушкинской поэзии 01.06.2023, 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 01.06.2023, 21:170 Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона 01.06.2023, 20:320 Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии
01.06.2023, 15:190 Блогеры из Китая призвали соотечественников посетить спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы 31.05.2023, 21:504 Стихи молодых авторов со всей России прозвучат в Пушкинских Горах 31.05.2023, 20:000 Прием заявок на конкурс исполнителей Пушкина продлили в Псковской области 31.05.2023, 18:270 Последняя выставка сезона откроется в псковской галерее «Цех» 2 июня
31.05.2023, 17:072 Спектакль «Казаки в Париже» покажут в Зелёном театре в Пскове 31.05.2023, 15:500 Основам режиссуры обучат псковичей на онлайн-кинолектории 30.05.2023, 21:301 Поэтесса Анна Егоян выступит в Пушкинских Горах 30.05.2023, 20:501 Финалисты проекта «Школьная классика» представят на Днях Пушкинской поэзии итоговый спектакль
30.05.2023, 19:450 Правила реп-баттла «Пушкиниада» представили псковичам 29.05.2023, 19:300 Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском» 29.05.2023, 18:002 Выставка о народе сето откроется в Пскове 29.05.2023, 17:430 Народный артист РФ станет наставником конкурса «Живое пушкинское слово» в Псковской области
29.05.2023, 16:090 Псковский театр драмы выступил на Международном фестивале ТЮЗа имени Брянцева 29.05.2023, 15:440 Регистрация на бесплатные автобусы до Пушкинских Гор на Дни Пушкинской поэзии откроется 30 мая 29.05.2023, 12:120 Выставку «Свободная стихия» откроют в «Михайловском» для гостей Дней Пушкинской поэзии 29.05.2023, 11:360 Юбилейный рок-концерт Вячеслава Бутусова состоится в Пскове 29 мая
28.05.2023, 21:370 Барабанщики зададут ритм театрализованному шествию в Пскове во время Дней Пушкинской поэзии 28.05.2023, 17:290 79-й филармонический сезон завершится концертом «Струнный разговор» в Пскове 26.05.2023, 19:270 Программу гастрономического фестиваля «Моя еда» представили псковичам 26.05.2023, 16:000 Чем удивят Дни Пушкинской поэзии в Псковской области - 2023
25.05.2023, 19:330 Псковский театр драмы выступит на международном фестивале 25.05.2023, 18:000 Псковская труппа отправится на Международный фестиваль петербургского ТЮЗа имени Брянцева 25.05.2023, 17:230 Приём заявок на конкурс фестиваля «Западные ворота» стартовал в Псковской области 25.05.2023, 16:180 Артист Сергей Попков соберет свою команду участников «Живого пушкинского слова»
25.05.2023, 09:340 Шеф-повар ресторана «Покровский» Леонид Бердников примет участие в гастрофестивале «Моя еда» 24.05.2023, 16:390 Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на фестивале «Моя еда» 23.05.2023, 17:310 Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области 23.05.2023, 17:150 Артист Александр Овчаренко станет наставником для участников конкурса исполнителей Пушкина
22.05.2023, 18:100 «Спектакль звуков, эмоций, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва» 21.05.2023, 11:350 Девочка номер один 20.05.2023, 20:420 Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Пскове 19.05.2023, 14:340 Телеверсию спектакля «Смерть Тарелкина» снимут в Псковском театре драмы
18.05.2023, 17:320 Экскурсия с сурдопереводом прошла в псковской галерее «Цех» 17.05.2023, 17:310 Псковский театр драмы поделился кадрами с репетиции премьеры «Говорит Москва» 17.05.2023, 16:030 «Подстрочник»: О чем «Говорит Москва» в Пскове? ВИДЕО 17.05.2023, 15:420 Как отличить моноспектакль от стендапа, объяснил Александр Суховский
17.05.2023, 14:380 Сколько в персонаже пьесы «Говорит Москва» будет от дочери Сталина, рассказал псковский режиссёр 17.05.2023, 14:050 Постановщики спектакля о дочери Сталина опасаются, что псковская публика взбудоражится 17.05.2023, 13:300 Как долго артист учит роль, рассказала Линда Ахметзянова 17.05.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о моноспектакле Линды Ахметзяновой «Говорит Москва»
16.05.2023, 20:100 Спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» покажут на Днях пушкинской поэзии 16.05.2023, 17:100 Концертом завершится гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове 16.05.2023, 16:210 Фестиваль «Моя еда» в Пскове будет доступен для гостей всех возрастов 16.05.2023, 10:380 Концерт «Серебряные свирели» перенесли на следующий филармонический сезон в Пскове
15.05.2023, 17:560 Псковский театр драмы провел бесплатный показ спектакля для семей мобилизованных 13.05.2023, 21:150 Приуроченный к хоровому фестивалю Гривского флешмоб проходит в Пскове 13.05.2023, 19:190 Ростовые персонажи сказок Пушкина будут гулять по фестивальной поляне в Михайловском 12.05.2023, 18:450 Наблюдается небывалый спрос у производителей на участие в ярмарке «Виноград» – Ольга Тимофеева
12.05.2023, 18:060 В Псковской области поддержат около 200 специалистов по программе «Земский работник культуры» 12.05.2023, 17:410 Около 500 хористов съедутся в Псков на фестиваль имени Гривского 12.05.2023, 17:220 XXX Пушкинский фестиваль в Пскове обязательно состоится – Ольга Тимофеева 12.05.2023, 16:080 Открыт прием заявок для участия в ярмарке на фестивале «Моя еда» в Пскове
12.05.2023, 15:102 Рок-группа Sirotkin примет участие в фестивале в Михайловском 12.05.2023, 14:161 Рок-фестиваль состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 12.05.2023, 13:400 Дом народной певицы Ольги Сергеевой планируют выкупить к фестивалю «Знак русского» 12.05.2023, 13:170 Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
11.05.2023, 21:181 ПЛН-ТВ: Полная версия мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» в Пскове 11.05.2023, 13:370 Автор хита Guitar Петр Налич выступит на Днях Пушкинской поэзии 11.05.2023, 13:110 Премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Пскове 10.05.2023, 16:590 Псковский театр драмы внес изменения в репертуар мая и июня
10.05.2023, 14:480 Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове 10.05.2023, 14:090 Последние билеты продают на концерт «Галерея-Джаз» в Пскове 08.05.2023, 18:550 Пригласительные билеты на хоровой фестиваль выдают в Пскове 08.05.2023, 17:550 Два дня остается у псковичей для просмотра мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу
08.05.2023, 16:340 Солистка Мариинского театра Мария Баянкина снова выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 06.05.2023, 09:390 Спектакль псковского драмтеатра 9 мая можно посмотреть со скидкой 50% 05.05.2023, 20:100 Творческие коллективы Пскова приглашают принять участие в конкурсе «Мир тебе, мир дому твоему» 05.05.2023, 18:450 Афишу на майские праздники опубликовал Псковский театр драмы
05.05.2023, 17:490 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы составила 92 % 05.05.2023, 17:410 Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском 04.05.2023, 17:480 Заявки на конкурс исполнителей стихов Пушкина принимают в Псковской области 04.05.2023, 12:451 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru