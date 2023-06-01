Сцена / Фестивали

Артисты Псковского театра драмы примут участие в Днях Пушкинской поэзии

Псковский академический театр драмы имени Пушкина присоединится к празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском в онлайн-формате. 3 июня гости праздника в Пушкинских Горах смогут услышать строки поэта в исполнении псковских актеров на основной сцене, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

12 артистов театра, среди которых народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Ирина Смирнова, Виктор Яковлев, молодые артисты театра Ислам Галиуллин, Ксения Чехова, а также Нина Семенова, Александр Овчаренко, Анатолий Кузьмин, Андрей Ярославлев, Максим Митяшин, Максим Плеханов, подготовили часовую программу по произведениям Пушкина (фрагменты из романа в стихах «Евгений Онегин», поэм «Граф Нулин», «Цыганы» и стихотворения).

6 июня, в день рождения Пушкина, Псковский театр драмы опубликует видеоролики на официальном сайте.

Напомним, масштабный праздник в Михайловском, посвященный годовщине Пушкина, пройдет этим летом в 57-й раз. Псковский театр драмы, названный именем поэта, традиционно участвует в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры – артисты каждый год выступают с поэтической программой, а Сергей Попков еще в 2000-е годы играл главную роль на празднике – выходил к гостям в образе Пушкина.

В Пскове театр драмы отпразднует день рождения поэта 2 июня – спектаклем по пушкинской «Метели», 3 июня – «литературной» комедией «Пленные духи», героями которой станут поэты Александр Блок и Андрей Белый, 4 и 6 июня – «Пиковой дамой».