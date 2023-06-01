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Барабанщики выступают на поляне в Михайловском. ВИДЕО

Одно из ведущих барабанных шоу России DrumTime и шоу-оркестр BIT Juice из Санкт-Петербурга выступают на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Команда создает разноформатное многостилевое барабанное шоу, которое содержит в себе пеструю гамму различных стилистических музыкальных композиций – от старых джазовых традиций до ультра-современных.

Ранее сообщалось, что Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском на большой сцене.