Книга западноевропейских изданий XVI века пополнила Древлехранилище Псковского музея 

Презентация книги «Западноевропейские издания XVI века в фондах Псковского музея-заповедника» прошла сегодня на третьем заседании научного семинара имени Леонида Творогова, приуроченного к 150-летию Псковского музея-заповедника и к 105-летию начала исследований Леонидом Твороговым города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Каталоги передали коллективу Псковского музея-заповедника. Экземпляры будут находиться в Древлехранилище.

В Древлехранилище представлены издания более 70 западноевропейских издательств и типографий. Каталог открывается краткой вступительной статьей о книгах 16 века.

Напомним, сегодня в Псковском музее-заповеднике состоялось торжественное открытие читального зала имени Леонида Творогова.