 
Культура

Книга западноевропейских изданий XVI века пополнила Древлехранилище Псковского музея 

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Презентация книги «Западноевропейские издания XVI века в фондах Псковского музея-заповедника» прошла сегодня на третьем заседании научного семинара имени Леонида Творогова, приуроченного к 150-летию Псковского музея-заповедника и к 105-летию начала исследований Леонидом Твороговым города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Каталоги передали коллективу Псковского музея-заповедника. Экземпляры будут находиться в Древлехранилище. 

 

В Древлехранилище представлены издания более 70 западноевропейских издательств и типографий. Каталог открывается краткой вступительной статьей о книгах 16 века.  

Напомним, сегодня в Псковском музее-заповеднике состоялось торжественное открытие читального зала имени Леонида Творогова. 

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