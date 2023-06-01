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Сцена / Фестивали

Гости Пушкинского праздника активно пользуются услугами «Музейной почты»

03.06.2023 15:53|ПсковКомментариев: 0

Чуть более двухсот писем и художественных открыток отправили только за первые два часа работы «Музейной почты» Пушкинского pаповедника гости и участники Дней Пушкинской поэзии и культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», эта площадка — традиционная, но при этом неизменно пользуется популярностью жителей и гостей региона. Большая часть корреспонденции пишется настоящим гусиным пером; при желании на письме можно поставить н сургучную печать. Кроме того, марку гасят особым штемпелем, выполненным специально к нынешнему празднику.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Особым спросом у гостей сегодняшних гуляний на поляне пользуются открытки с видами мемориальных усадеб Пушкинского pаповедника, а также художественные карточки с репродукциями иллюстраций известного российского графика Юрия Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из фондов «Михайловского». Большая часть почтовых отправлений этих двух часов была адресована в Москву, Санкт-Петербург и в города и посёлки Псковской области.

С программой Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 2023 можно ознакомиться по ссылке.

Теги: #дни пушкинской поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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