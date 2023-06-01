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Группа «Сироткин» выступает на Днях Пушкинской поэзии

Российская инди-рок-группа «Сироткин» выступает на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Коллектив выступает на исторической сцене в Михайловском.

Проект «Сироткин» основан в 2015 году. Тогда Сергей Сироткин стал создавать свою авторскую музыку на русском языке на акустической гитаре с добавлением электронных партий.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram

По его словам, вдохновением послужили Майкл Джексон, Nirvana и Radiohead, а также детские воспоминания, из которых брались сюжеты его текстов.