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Интерактивные площадки работают у ветряной мельницы в Михайловском

Интерактивные площадки работают у ветряной мельницы возле усадьбы «Михайловское» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Посетили могут пройти через костюмерную и гримерную и погрузиться в атмосферу закулисья настоящего театра. Также каждый сможет попробовать себя в импровизации и авторстве, для самых маленьких гостей праздника будут созданы театр кукол и маленький оркестр из подручных инструментов.

Кроме того, на поляне выступают финалисты всероссийского проекта «Школьная классика» а это порядка 150 детей из разных школьных театров страны.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.