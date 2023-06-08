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Эногастрономическая ярмарка «Виноград» готовится начать работу в Пскове

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» начнет свою работу в Пскове завтра, 17 июня. На ярмарке будет представлена продукция Краснодарского края, Крыма, Дона, а также Самарской области и Кавказа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В зоне «Кавказ» рядом с напитками расположатся «Хлебный дом», «Кухня тетушки Каримы», таверна «Покровская башня», греческая сыроварня «Тремпелис», горячая кавказская кухня, а также креативное пространство «Лофт».

В зоне «Кубань» посетителей ждут ресторан «Покровский», мясо от «Красного знамени», сыры «Хороводница», а также «Горячеключевские сладости».

На «Дону» можно попробовать блюда от «Псковской рыбницы», пекарни «Без муки», Дома мяса «Казе де карне», есть и хамон от «Центрального мясного», и сыры «Пушкинские Горы». Крымская зона предложит улитки «Эскарго д'Ор», коктейли «Каверин», шашлык от кафе «Поместье» и блюда от «Скобаря».

В шатре «Винология» уже готова обширная программа, организаторы рекомендуют изучить программу на сайте и записываться там за сутки до начала мастер-класса.

Программа познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» опубликована здесь.

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдет с 17 по 25 июня в Финском парке Пскова. На ней можно будет продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления, на развитие науки, отраслей, связанных с виноградарством и виноделием. На мероприятии будет представлено более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рравительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт» и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Организаторы события - Театрально-концертная дирекция Псковской области, национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация города Пскова и комитет по туризму Псковской области.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.