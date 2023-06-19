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«Виноград» стал крупнейшей винной ярмаркой в России

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» стала крупнейшей винной ярмаркой в России. Об этом руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров рассказал в ходе пресс-конференции по итогам ярмарки 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С точек зрения продаж, количества участников и посетителей, ярмарку "Виноград" можно назвать крупнейшей эногастрономической ярмаркой в России. Очень крупные игроки пытаются создавать довольно хорошие ярмарки, но я могу сказать, что ещё долго ни одна ярмарка даже близко не приблизится к подобным результатам», - рассказал Павел Майоров.

Он отметил, что псковичи очень тепло приняли ярмарку. И одной из причин популярности стало расположение области, так как на Северо-Западе страны культура виноделия и винопития распространена не так высоко, что вызвало повышенный интерес местных жителей.

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 17 по 25 июня. На ней можно было продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

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