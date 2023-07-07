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Ряд пьес из «музыкальной пушкинианы» подготовил оркестр Петербургской капеллы специально к фестивалю в «Михайловском»

И классические «шлягеры», и музыкальные пьесы, которые исполняются очень редко и не на слуху у широкой слушательской аудитории, включены в программу концертов фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике, на Поэтической (Праздничной) поляне близ мемориальной усадьбы поэта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в «Михайловском», сославшись на креативного директора фестиваля Игоря Ветрова.

Назвав такие произведения «премьерами в самом широком смысле этого слова», Игорь Ветров пояснил, что в этом ряду как современные, вдохновлённые произведениями Пушкина сочинения композиторов ХХ века, так и пьесы собственно пушкинского XIX столетия. Маэстро Александр Чернушенко и музыканты Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга готовили эту музыку непосредственно к фестивалю в «Михайловском».

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По задумке организаторов фестиваля первый его концерт, в отличие от второго, романсового и третьего, оперного, объединит пушкинскую музыку самых разных жанров, вплоть до саундтреков к кинофильмам и симфонических фрагментов, написанных к театральным спектаклям. «Он станет своего рода "концертом-кроссовером"», — пошутил Игорь Ветров. Кроме того, первая программа не случайно называется «Пушкин в Михайловском» — вся музыка, которая в нём прозвучит, родилась как отклик на произведения, созданные поэтом здесь, в псковском родовом имении.

«Важно, что мы покажем в таком, скажем, "концентрированном виде" всё пушкинское музыкальное наследие, — подчеркнул Игорь Ветров. — Мы привыкли говорить, что Пушкин - это "наше всё", но мы часто даже не задумываемся о том, насколько на самом деле велико, насколько значимо это самое "всё"».

Напомним, что первый концерт фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» состоится уже завтра, начнут его в 18.00.

Организаторы фестиваля надеются, что слушателями «в реале» станут по меньшей мере пять-шесть тысяч человек — как местные жители, так и гости региона. Вход на Поэтическую поляну для всех свободный.

Для тех же, кто не сможет побывать в эти дни в псковских пушкинских местах, запланирована интернет-трансляция на сайтах собственно фестиваля, на ресурсах Пушкинского Заповедника и на портале «Культура.рф».