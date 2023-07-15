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Более восьми тысяч человек посетили фестиваль «Александрова дорога» в Самолве

Более восьми тысяч человек посетили фестиваль «Александрова дорога» в Самолве 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления МВД России по Псковской области обеспечили безопасность участников и гостей фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» и исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция провела ряд профилактических мероприятий, среди которых было обследование территории празднования служебно-розыскной собакой.

Дорожную безопасность у мест проведения мероприятия обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено. Гостями фестивалей стали более 8000 человек.

Напомним, вокалист Spiritual Seasons Виктор Смирнов обратился в полицию из-за потасовки на сцене в гдовской Самолве 15 июля.

Одному из гостей не понравилась песня, поэтому он решил подняться к участникам группы и завязался конфликт, уточнили в ведомстве. Артист обратился в полицию, есть соответствующее заявление. Виновный установлен и опрошен, будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.