Сцена / Фестивали

Опубликована культурная программа Дней Псковской области в Витебске

Дни Псковской области пройдут на территории площади Тысячелетия Витебска с 27 по 30 июля. Гостей фестиваля ждет яркая и насыщенная культурная программа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Вход на все мероприятия свободный!» - отметили в ТКД.

27 июля

17:00 - Техническое открытие всех площадок.

28 июля

Основная сцена:

19:00 - «Любимые песни и романсы» в исполнении заслуженной артистки РФ Натальи Александровой.

19:30 - Официальное открытие Дней Псковской области в Витебске.

20:00 - Концертная программа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области с солистами Михайловского театра. Художественный руководитель – Алексей Репников.

22:00 - Мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

Малая (детская) сцена:

15:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и Колобок».

15:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Ковбойская история».

Праздничное пространство:

16:00 – 18:00 - Интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда»

29 июля

Основная сцена:

16:00 - Ансамбль «Саморезы».

17:00 – Заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры».

18:00 - Ансамбль русской музыки «Псков».

19:00 - Заслуженный коллектив народного творчества России, ансамбль «СКАЗ» им. Виталия Григорьевича Румянцева.

20:00 - Группа «Лиза Матрешка».

21:00 - Группа «Радио Бэнд».

22:30 - Мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

Малая (детская) сцена:

12:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и колобок».

13:00 - Научное шоу профессора Николя.

14:30 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Ковбойская история».

16:00 - Научное шоу профессора Николя.

Праздничное пространство:

11:00 – 17:00 - Интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».

30 июля

Малая (детская) сцена:

12:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и Колобок».

13:00 – 16:00 - Презентация районов Псковской области.

Праздничное пространство:

11:00-14:00 - Интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».

«Всех ждем на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года», - добавили в ТКД.

Дополнительная информация здесь.