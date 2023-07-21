Опубликована культурная программа Дней Псковской области в Витебске

Дни Псковской области пройдут на территории площади Тысячелетия Витебска с 27 по 30 июля. Гостей фестиваля ждет яркая и насыщенная культурная программа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
«Вход на все мероприятия свободный!» - отметили в ТКД.
27 июля
17:00 - Техническое открытие всех площадок.
28 июля
Основная сцена:
19:00 - «Любимые песни и романсы» в исполнении заслуженной артистки РФ Натальи Александровой.
19:30 - Официальное открытие Дней Псковской области в Витебске.
20:00 - Концертная программа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области с солистами Михайловского театра. Художественный руководитель – Алексей Репников.
22:00 - Мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.
Малая (детская) сцена:
15:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и Колобок».
15:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Ковбойская история».
Праздничное пространство:
16:00 – 18:00 - Интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда»
29 июля
Основная сцена:
16:00 - Ансамбль «Саморезы».
17:00 – Заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры».
18:00 - Ансамбль русской музыки «Псков».
19:00 - Заслуженный коллектив народного творчества России, ансамбль «СКАЗ» им. Виталия Григорьевича Румянцева.
20:00 - Группа «Лиза Матрешка».
21:00 - Группа «Радио Бэнд».
22:30 - Мультимедийный спектакль с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.
Малая (детская) сцена:
12:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и колобок».
13:00 - Научное шоу профессора Николя.
14:30 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Ковбойская история».
16:00 - Научное шоу профессора Николя.
Праздничное пространство:
11:00 – 17:00 - Интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».
30 июля
Малая (детская) сцена:
12:00 - Спектакль Псковского областного театра кукол «Петрушка и Колобок».
13:00 – 16:00 - Презентация районов Псковской области.
Праздничное пространство:
11:00-14:00 - Интерактивная программа для детей, работа аниматоров, Парк деревянных игр, фольклорные программы от народного самодеятельного коллектива «Уграда».
«Всех ждем на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года», - добавили в ТКД.
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