Сцена / Фестивали

Опубликована программа туристского блока Дней Псковской области в Витебске

Дни Псковской области пройдут на территории площади Тысячелетия Витебска с 27 по 30 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, на площадке туристского блока гости смогут узнать не только про самые интересные места Псковщины и достопримечательности, которыми славится регион, но и поучаствовать в интерактивах и мастер-классах.

«Вход на все мероприятия свободный!» - подчеркнули в ТКД.

28-29 июля

12:00 – 13:30 Мастер-класс «Домовая роспись» (КФХ «Хлебный хутор»)

12:00 – 14:00 Историческая игротека (ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

13:00 Анимация:

- Zumba Dance (28 июля)

- Веселые игры с пиратами (29 июля)

13:00 – 14:30 Мастер-класс «Изготовление средневекового браслета из кожи» (Средневековая лавка «Званица»)

14:00 – 14:30 Мастер-класс «БОйкая изБОрская наБОйка» (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск»)

14:00 – 16:00 Игра-стратегия «15/81» (ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

15:00 – 16:30 Мастер-класс «Изготовление кулона из рога оленя» (Средневековая лавка «Званица»)

15:00 Анимация:

- Пиратская пирушка (развлекательные игры) (28 июля)

- Современная инопланетная тусовка (29 июля)

16:00 – 17:30 Мастер-класс «Домовая роспись» (КФХ «Хлебный хутор»)

16:00 – 18:00 Мастер-класс «Псковская монета» (ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

17:00 – 18:30 Мастер-класс «Изготовления свечи из натуральной вощины» (Средневековая лавка «Званица»)

17:00 Анимация:

- Веселые музыкальные игры с Умкой (28 июля)

- Зажигательная вечеринка с мультгероями (29 июля)

18:00 – 18:30 Мастер-класс «БОйкая изБОрская наБОйка» (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск»)

18:00 – 20:00 Настольная игра «Псковский банкир» (ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

19:00 Анимация:

- Вечеринка 90х (28 июля)

- Фотосессия с северным мишкой Умка (29 июля)

30 июля

12:00 – 13:30 Мастер-класс «Домовая роспись» (КФХ «Хлебный хутор»)

12:00 – 14:00 Историческая игротека (ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

13:00 – 14:30 Мастер-класс «Изготовление средневекового браслета из кожи» (Средневековая лавка «Званица»)

13:00 Анимация: Zumba Dance

14:00 – 14:30 Мастер-класс «БОйкая изБОрская наБОйка» (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск»)

14:00 – 16:00 Игра-стратегия «15/81» (ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)

15:00 Анимация: Инопланетные развлекательные игры

«Всех ждем на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года», - добавили в ТКД.

Дополнительная информация здесь>>>