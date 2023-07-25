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Опубликована молодежно-патриотическая программа Дней Псковской области в Витебске

Дни Псковской области пройдут на территории площади Тысячелетия Витебска с 27 по 30 июля. Молодежно-патриотическое движение Псковской области подготовило интересную программу для гостей фестиваля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На площадке будет работать три локации:

«Мы помним» - посвящена памяти и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и их подвигов;

«Молодой» - здесь можно будет сразиться в караоке-батле, сыграть в известные настольные игры и квизы, собрать капсулу времени;

«Делай добро» - сбор пластиковых крышек, презентация лучших добровольческих проектов, мастер-классы.

Вход на все мероприятия свободный.

28 июля

Локация «Мы помним»

12:00 – 19:00 интерактивная площадка от регионального отделения Поискового движения России;

12:00 – 19:00 написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;

18:00 – 19:00 презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

12:00 – 22:00 баннер с пожеланиями;

12:00 – 22:00 капсула времени молодежи России от молодежи Беларуси;

12:00 – 21:00 настольные игры (экивоки, башня, турнир по Дженге и др.), игра в ручеёк;

12:00 – 21:00 мастер-классы от досугового научно-технического центра «Юный техник»;

14:00 – 16:00 караоке-батл;

16:00 – 17:00 квиз;

18:00 – 19:00 настольная игра по социальному проектированию «Содействие».

Локация «Делай добро»

12:00 – 19:00 написание писем участникам специальной военной операции;

12:00 – 19:00 работа фотозоны;

12:00 – 19:00 сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;

11:00 – 12:00 мастер-класс «Кукла-оберег»;

12:30 – 13:30 мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;

14:00 – 15:00 презентация лучших добровольческих практик;

15:30 – 16:30 мастер-класс по лепке из теста.

17:00 – 18:00 мастер-класс по пошиву игрушек

29 июля

Локация «Мы помним»

интерактивная площадка от регионального отделения Поискового движения России;

написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;

викторина по Александру Матросову;

презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

баннер с пожеланиями;

капсула времени молодежи России от молодежи Беларуси;

настольные игры (экивоки, башня, турнир по Дженге и др.), игра в ручеёк;

народные игры;

мастер-класс по созданию воздушных шаров;

настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;

открытый диалог «Молодые молодым: о работе с молодежью в Псковской области»;

квиз;

караоке-батл.

Локация «Делай добро»

написание писем участникам специальной военной операции;

работа фотозоны и лотерея с призами;

сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;

мастер-класс «Кукла-оберег»;

мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;

презентация лучших добровольческих практик;

презентация работы Центра добровольчества Великих Лук;

мастер-класс по лепке из теста;

мастер-класс по рисованию картин.

30 июля

Локация «Мы помним»

интерактивная площадка от регионального отделения Поискового движения России;

написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;

презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».

Локация «Молодой»

баннер с пожеланиями;

капсула времени молодежи России от молодежи Беларуси;

настольные игры (экивоки, башня, турнир по Дженге и др.), игра в ручеёк;

настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;

квиз.

Локация «Делай добро»

написание писем участникам специальной военной операции;

работа фотозоны;

сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;

мастер-класс «Кукла-оберег»;

мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;

мастер-класс по лепке из теста.

«Всех ждем на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года», - добавили в ТКД.

Дополнительная информация здесь.