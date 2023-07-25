Опубликована молодежно-патриотическая программа Дней Псковской области в Витебске

Дни Псковской области пройдут на территории площади Тысячелетия Витебска с 27 по 30 июля. Молодежно-патриотическое движение Псковской области подготовило интересную программу для гостей фестиваля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
На площадке будет работать три локации:
- «Мы помним» - посвящена памяти и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и их подвигов;
- «Молодой» - здесь можно будет сразиться в караоке-батле, сыграть в известные настольные игры и квизы, собрать капсулу времени;
- «Делай добро» - сбор пластиковых крышек, презентация лучших добровольческих проектов, мастер-классы.
Вход на все мероприятия свободный.
28 июля
Локация «Мы помним»
- 12:00 – 19:00 интерактивная площадка от регионального отделения Поискового движения России;
- 12:00 – 19:00 написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
- 18:00 – 19:00 презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».
Локация «Молодой»
- 12:00 – 22:00 баннер с пожеланиями;
- 12:00 – 22:00 капсула времени молодежи России от молодежи Беларуси;
- 12:00 – 21:00 настольные игры (экивоки, башня, турнир по Дженге и др.), игра в ручеёк;
- 12:00 – 21:00 мастер-классы от досугового научно-технического центра «Юный техник»;
- 14:00 – 16:00 караоке-батл;
- 16:00 – 17:00 квиз;
- 18:00 – 19:00 настольная игра по социальному проектированию «Содействие».
Локация «Делай добро»
- 12:00 – 19:00 написание писем участникам специальной военной операции;
- 12:00 – 19:00 работа фотозоны;
- 12:00 – 19:00 сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
- 11:00 – 12:00 мастер-класс «Кукла-оберег»;
- 12:30 – 13:30 мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
- 14:00 – 15:00 презентация лучших добровольческих практик;
- 15:30 – 16:30 мастер-класс по лепке из теста.
- 17:00 – 18:00 мастер-класс по пошиву игрушек
29 июля
Локация «Мы помним»
- интерактивная площадка от регионального отделения Поискового движения России;
- написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
- викторина по Александру Матросову;
- презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».
Локация «Молодой»
- баннер с пожеланиями;
- капсула времени молодежи России от молодежи Беларуси;
- настольные игры (экивоки, башня, турнир по Дженге и др.), игра в ручеёк;
- народные игры;
- мастер-класс по созданию воздушных шаров;
- настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;
- открытый диалог «Молодые молодым: о работе с молодежью в Псковской области»;
- квиз;
- караоке-батл.
Локация «Делай добро»
- написание писем участникам специальной военной операции;
- работа фотозоны и лотерея с призами;
- сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
- мастер-класс «Кукла-оберег»;
- мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
- презентация лучших добровольческих практик;
- презентация работы Центра добровольчества Великих Лук;
- мастер-класс по лепке из теста;
- мастер-класс по рисованию картин.
30 июля
Локация «Мы помним»
- интерактивная площадка от регионального отделения Поискового движения России;
- написание писем ветеранам Великой Отечественной войны из Псковской области;
- презентация проекта «Без срока давности» и форума «Мы помним».
Локация «Молодой»
- баннер с пожеланиями;
- капсула времени молодежи России от молодежи Беларуси;
- настольные игры (экивоки, башня, турнир по Дженге и др.), игра в ручеёк;
- настольная игра по социальному проектированию «Содействие»;
- квиз.
Локация «Делай добро»
- написание писем участникам специальной военной операции;
- работа фотозоны;
- сбор пластиковых крышечек и лотерея с призами;
- мастер-класс «Кукла-оберег»;
- мастер-класс по плетению браслетов-оберегов;
- мастер-класс по лепке из теста.
«Всех ждем на фестивале на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля 2023 года», - добавили в ТКД.
Дополнительная информация здесь.