Сцена / Фестивали

Чан для рекордного количества ухи установили в Гдовском районе

Чан для рекордного количества ухи установили в Гдовском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: Ольга Тимофеева / Telegram

«Огромный металлический чан, специально созданный для приготовления ухи, наконец-то прибыл на берег Чудского озера и готов пройти свои первые испытания. Уже 5 августа мы собираемся сварить самую большую уху в мире на 4 тысячи литров. Наш опытный повар с большим умением и любовью уже подбирает самые свежие и качественные ингредиенты для нашей ухи», - написала она.

Ольга Тимиофеева пригласила всех на фестиваль «Наше море».

«Приезжайте на фестиваль попробовать вкуснейшую уху, провести время с семьей и друзьями, окунуться в атмосферу праздника и насладиться красотой природы Чудского озера. Станьте свидетелями установления нового рекорда!» - добавила она.