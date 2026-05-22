О детском музейном центре Пскова рассказали на фестивале в Москве

Начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Дарья Ёлгина поделилась опытом создания в учреждении детского культурно-просветительского центра на кейс-сессии фестиваля «Интермузей БРИКС+» в Москве, сообщили в музее.

Дарья Ёлгина отметила, что в 2025 году Псковский музей-заповедник вошел в список музеев, получивших субсидирование на создание детского центра в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Также начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий музея подчеркнула, что новые оборудованные пространства очень важны в современных реалиях, потому что дети не только знакомятся с историей и наследием, но и пробуют себя в творчестве, исследовании, игре. Появление детского центра в псковском музее позволило кратно увеличить количество новых программ и культурно-просветительских мероприятий.

Международный фестиваль «Интермузей БРИКС+» проходит в эти дни в Москве. Событие собрало участников из 28 стран: Китая, Индии, Египта, Сербии, ОАЭ, государств Африки и других стран. В этом году главная тема обсуждений – «Музей – территория будущего».

Напомним, Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила с докладом на фестивале «Интермузей БРИКС+».

