Около двух тысяч зрителей ожидают на псковском фестивале «Фанфарами славим Россию!»

Масштабный фестиваль «Фанфарами славим Россию!», приуроченный к объявленному президентом РФ Году единства народов России, пройдет в Пскове завтра, 23 мая. Организаторы ожидают порядка двух тысяч зрителей. Концерт под открытым небом объединит профессиональные военные и детско-юношеские духовые оркестры, а также хоровые коллективы региона, сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Афиша и фотографии: министерство культуры Псковской области

В программе примут участие детский духовой оркестр ДМШ №5, детский духовой оркестр имени Александра Роора, военный оркестр 104-го полка 76-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Главным событием станет выступление легендарного Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Это старейший и один из ведущих военных музыкальных коллективов России. Художественный руководитель оркестра и дирижер — Никита Игнатов. Кульминацией фестиваля станет масштабное исполнение музыкальных произведений сводным оркестром под управлением президента Российского духового общества, заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова.

На марафоне прозвучат «Славься» Михаила Глинки, «Катюша», «Прощание славянки» и другие известные произведения. Фестиваль организован ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Минкультуры РФ, правительства Псковской области и администрации города Пскова.

«Наш город стал одним из девяти городов воинской славы, которые принимают фестиваль. Ключевая цель мероприятия — показать богатство национальной музыкальной культуры и открыть для сотен тысяч слушателей эталонное звучание духовых оркестров страны. В основе репертуара — лучшие образцы отечественного музыкального наследия: великая русская классика, произведения советских композиторов и музыка современной России», — комментируют в министерстве культуры Псковской области.



Всех жителей и гостей Пскова приглашают 23 мая в 15:00 в Зеленый театр.

Напоминаем, фестиваль духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» впервые пройдет в Пскове.