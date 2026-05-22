 
Культура

Выставки о флоре и фауне предлагают посмотреть гостям Изборска

Туристов и местных жителей приглашают посетить музей-заповедник «Изборск», чтобы познакомиться с разнообразием флоры и фауны памятника природы «Изборско-Мальская долина», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Афиша: музей-заповедник «Изборск»

Ежедневно с 10:00 до 18:00 для гостей заповедника работают тематические выставки, посвященные природе:

«Цветочные дамы Жана Гранвиля» – литографии из собрания Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. В основе выставки – уникальные иллюстрации к знаменитому изданию «Ожившие цветы» (1847), созданные французским художником Жаном Гранвилем.

Адрес: Дом купца Белянина (Изборск, улица Печорская, 39)

«Встречай любовью стаи птичьи» – выставка о самых интересных представителях орнитофауны памятника природы «Изборско-Мальская долина». Всего на территории заповедника насчитывается 132 вида птиц, среди которых встречаются занесенные и в Красную книгу России: беркут, орлан-белохвост, скопа.

«Секреты Изборского чая» – выставка о лекарственных растениях, которые произрастают в округе Изборска. Луга древнего города дарят душистый травяной сбор. В составе «эликсира здоровья» – лекарственные растения, которые собирают вручную и сушат, развесив у русской печи или под потолком.

Адрес: Музейное кафе «Блинная», Изборск, улица Московская, 8

А на тропе к Словенским ключам гостей ждёт интерактивная выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы». Как и почему образы животных стали частью фольклора? Носят ли ежи яблоки и грибы на спине, верно ли суждение, что хитрая и осторожная в сказках лиса на самом деле обладает острым умом, а волк отличается глупостью? Ответы на все эти вопросы можно узнать на выставке.

«Не забудьте взять с собой на Городищенское озеро полезное лакомство для лебедей-шипунов: отварную перловую крупу, овсянку, зерносмесь из ячменя, овса и пшеницы», - отметили в музее.
