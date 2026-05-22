В Пскове проведут конкурс костюмов «Самый рокерский прикид»

Бар «Нора» в Пскове выступит партнером конкурса костюмов «Самый рокерский прикид» с призами в виде проходок на концерты сезона 2026-2027, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Бар «Нора» станет партнером конкурса костюмов «Самый рокерский прикид», который проводит компания «БабаБарбер». Участники конкурса представят образы отечественных мультяшных персонажей, а победители получат проходки на любые концерты клубного сезона 2026-2027 в псковском баре.

В прошлом году компания «БабаБарбер» уже проводила этот конкурс, и в нем участвовали многие жители Пскова. В этом году к организации мероприятия присоединился бар «Нора» — андеграундный клуб с живой музыкой. Партнеры конкурса сформулировали главное требование: все костюмы должны изображать персонажей отечественной мультипликации.

Первое место принесет победителю десять проходок на любые мероприятия клубного сезона, второе место — пять проходок, третье место — три проходки. Также учредители подготовили специальный приз — сумму депозита на баре.

Организаторы отмечают, что конкурс заинтересует не только псковичей. По их словам, в бар «Нора» регулярно приезжают гости из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Москвы, Мурманска и других городов.

Дата старта приема заявок появится позже.

