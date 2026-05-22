В Пскове проведут конкурс костюмов «Самый рокерский прикид»

Бар «Нора» в Пскове выступит партнером конкурса костюмов «Самый рокерский прикид» с призами в виде проходок на концерты сезона 2026-2027, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: сообщество «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Бар «Нора» станет партнером конкурса костюмов «Самый рокерский прикид», который проводит компания «БабаБарбер». Участники конкурса представят образы отечественных мультяшных персонажей, а победители получат проходки на любые концерты клубного сезона 2026-2027 в псковском баре.

В прошлом году компания «БабаБарбер» уже проводила этот конкурс, и в нем участвовали многие жители Пскова. В этом году к организации мероприятия присоединился бар «Нора» — андеграундный клуб с живой музыкой. Партнеры конкурса сформулировали главное требование: все костюмы должны изображать персонажей отечественной мультипликации.

 

Первое место принесет победителю десять проходок на любые мероприятия клубного сезона, второе место — пять проходок, третье место — три проходки. Также учредители подготовили специальный приз — сумму депозита на баре.

Организаторы отмечают, что конкурс заинтересует не только псковичей. По их словам, в бар «Нора» регулярно приезжают гости из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Москвы, Мурманска и других городов.

Дата старта приема заявок появится позже.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)

