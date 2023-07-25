Владимир Кузь: Фестиваль «Наше море» позволит узнать Гдов с новой стороны

Увидеть Гдов с новой стороны позволит фестиваль «Наше море» гостям и жителям Псковской области. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Депутат добавил, что сам планирует посетить фестиваль «Наше море» в субботу, 5 августа.
Фестиваль проходит в Гдове с 4 по 6 августа. Начнется концерт в пятницу с Dj сета, далее выступят такие группы как «Поезд в август», «Постоянные», Jellyfish-Mountain, Markscheider Kunst. А в субботу можно будет услышать следующих музыкальных исполнителей - «Лиза Матрешка», Skytrust, Hare lyds, Alina Os и Меджикул. В воскресенье будут играть только Dj сеты.
Помимо этого, на фестивале будет работать детская площадка, спортивная зона и площадка для сап-бордов. Также там можно будет отдохнуть на специальных пуфах или покачаться на качели, установленной в воде.