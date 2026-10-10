Концерт в честь Александры Пахмутовой прозвучал в стенах псковской филармонии

Концерт эстрадно-джазового оркестра «Мелодия. Посвящение Александре Пахмутовой» состоялся в Большом концертном зале Псковской филармонии 10 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: ПЛН / Анна Тягунова

Псковичи и гости города смогли отправится в настоящее музыкальное путешествие по страницам истории нашей страны сквозь мелодии Александры Пахмутовой.

Эстрадно-джазовый оркестр раскрыл наследие великого композитора и пианистки Александры Пахмутовой в новой, живой палитре: узнаваемые мелодии получили свежие джазовые аранжировки, где на первый план вышла импровизации, плотные духовые линии и выразительные соло. В программе прозвучали самые знаковые произведения композитора: «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и другие.

Дирижером выступил — Евгений Баранчиков