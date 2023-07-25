Футуристичный саунд группы «Меджикул» услышат гости фестиваля «Наше море»

Группа «Меджикул» выступит на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 5 августа в 21:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Как отметили в ТКД, изящные фанковые гармонии и упругий бит вселяют неудержимый танцевальный импульс.
«Неминуемые параллели с Pharrell Williams и Robin Thicke - игривые, пронизанные эротизмом мелодии моментально поселяются в голове и будоражат тело. Живые концерты коллектива – непередаваемый драйв музыкального ансамбля и личное обаяние вокалиста. Сладостное забытье в ритмичных звуковых волнах гарантировано», - заметили в ТКД.
Напомним, фестиваль проходит в Гдове с 4 по 6 августа. Начнется концерт в пятницу с Dj сета, далее выступят такие группы как «Поезд в август», «Постоянные», Jellyfish-Mountain, Markscheider Kunst. А в субботу можно будет услышать следующих музыкальных исполнителей - «Лиза Матрешка», Skytrust, Hare lyds, Alina Os и Меджикул. В воскресенье будут играть только Dj сеты.