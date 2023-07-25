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Владимир Кузь: Фестиваль «Наше море» прошел на высоком уровне

Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе прошел на высоком уровне. В последующие годы его длительность необходимо увеличить, а в программу стоит добавить больше спортивных мероприятий. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я удовлетворен организацией фестиваля. Но оценивать его нужно не по себе, а со стороны отзывов окружающих. Люди очень довольны, сказали, что фестиваль был на очень высоком уровне. Всем понравилось. По моему мнению и по отзывам людей, нужно увеличить срок проведения фестиваля. Все просят не три дня, а хотя бы неделю, чтобы приехать с палатками. Может быть, еще больше сделать спортивных активностей. В целом все площадки очень удачные», – поделился впечатлениями Владимир Кузь.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о решении сделать фестиваль «Наше море» ежегодным.

Напомним, фестиваль «Наше море» проходил в Гдовском районе 4-6 августа в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи. Главной изюминкой праздника стало изготовление ухи под открытым небом, которую мог попробовать каждый желающий. В результате было приготовлено 4 237 литров ухи.