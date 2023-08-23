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Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии – лауреат международных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», обладатель I премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано) и обладатель первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатерина Мочалова (домра).

Ведущая Дина Дабришюте обсудит с ним предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов. Он пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.

Трансляция завершена.