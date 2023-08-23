Сцена / Фестивали

Денис Мацуев: Псков - родина фестиваля Crescendo

Главное достижение фестиваля Crescendo назвал народной артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев в ходе пресс-подхода сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для нас это родина нашего Crescendo, которое гремит на весь мир в хорошем смысле слова. Это центр притяжения и место, где родилась наша команда. Команда удивительных, потрясающих людей, моих друзей, выдающихся музыкантов. Не одно поколение уже прошло через наше Crescendo. Они все были здесь», - сказал Денис Мацуев.

Артист назвал главное достижение фестиваля.

«Основной костяк филармонической афиши нашей страны составляют "крещендовцы". Это выдающиеся таланты, пополнение которых идет из года в год. Вчера на нашем концерте с замечательным псковским оркестром, который проявил очень чуткое отношение к сложнейшим аккомпанементам и справились с блеском. Была уже новая совершенно команда, они еще никогда не были в Пскове. Этот роман с псковской публикой вчера начался для них. Кстати, такое, может даже, суеверие. Если ты проходишь через псковскую публику, то тебе уже не страшно ничего. Эта публика непростая, но она наша любимая», - продолжил он.

В Зеленом театре Пскова проходит концерт «И классика, и джаз». В джем-сейшене с пианистом Мацуевым выступят его партнеры по джазу – музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Александр Рублев (труба), Дмитрий Мелькумов (гобой) и Софья Тюрина (саксофон).

Смотрите также Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО

Также к псковичам обратился художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

«Это стало доброй и славной традицией. Прекрасно, что в Пскове есть такой фестиваль. Хочу поблагодарить Дениса Мацуева, который всегда в своем графике, а это минимум 150 перелетов в год, находит время на наш город. Спасибо прекрасным музыкантам, которых он каждый год привозит к нам и радует нас музыкой. Crescendo продолжается», - заключил он.

Фестиваль был создан в 2005 году. Примечательно, что идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле. Впервые в Пскове Crescendo прошло в 2009 году.